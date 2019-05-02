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02.05.2019, 16:10

Золотые украшения: правильно выбираем, храним и ухаживаем

Золотые украшения: правильно выбираем, храним и ухаживаем - Фото

В магазине Gold.ua покупатели найдут украшения из золота по ценам, которые придутся им по душе

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Первое правило выбора золотых украшений заключается в том, что делать ставку нужно на проверенные магазины, которые всегда торгуют оригинальной качественной продукцией.

Если золотые украшения продаются официально, они всегда имеют пробу и специальный паспорт — небольшой документ с информацией о пробе, характеристиках вставок.

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В Украине надежным продавцом является интернет-магазин Gold.ua: по ссылке https://gold.ua/products/zolotye-izdeliya вы можете приобрести кольца, серьги, браслеты, кулоны, колье. Компания сотрудничает с производителями разного уровня, в том числе и с такими всемирно известными марками, как Gucci, Faberge, Nina Ricci, Versace. Есть в каталоге и гораздо более доступные бренды, которые по карману большинству покупателей.

Как правильно хранить золото

Лучше всего хранить изделия, используя для этого закрытые коробочки и шкатулки. Даже с учетом того, что многие ювелирные вещи имеют усиленное покрытие, стоит избегать контакта золота с твердыми и абразивными поверхностями. Бархатные или просто мягкие коробочки подходят лучше всего. Старайтесь делать так, чтобы каждое украшение хранилось в своем отделении и не соприкасалось с другими изделиями — особенно с теми, на которых есть камни, какие-то острые детали.

Ни в коем случае нельзя хранить золото под прямыми солнечными лучами, а также в пластиковых, полиэтиленовых емкостях, пакетах. Обязательно нужно исключить сырость. Лучшее решение — это мягкая сухая коробочка, которая закрывается, не пропуская свет. Для нее вполне подойдет комнатная температура или чуть более прохладное место.

Не рекомендуется носить золотые изделия, когда вы занимаетесь домашними делами и руки постоянно контактируют с бытовой химией. Также подобные вещи снимают перед посещением бани, сауны, тренажерного зала. Не забывайте, что золото не любит перепадов температур, а драгоценные камни быстро тускнеют от регулярного контакта с влагой.

Любые изделия из золота с доставкой по Украине

В магазине Gold.ua покупатели найдут украшения из золота по ценам, которые придутся им по душе. Ассортимент постоянно пополняется — как только на рынке выходят интересные новинки, они тут же появляются в каталоге самого крупного украинского продавца. Заказчики могут забрать товар самостоятельно, заказать его с доставкой курьером. Все изделия очень высокого качества — при правильном уходе они будут служить годами, не теряя своего первоначального привлекательного вида.

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Теги: золотые украшения
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