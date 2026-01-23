Служба безопасности Украины обнародовала видео допроса военнослужащего российской армии, который вместе с сообщником расстрелял девять украинских военнопленных во время боев в Курской области РФ. Ему готовится сообщение о подозрении, рассказали в пресс-службе СБУ.

По данным следствия, военное преступление совершил военнослужащий 155-й отдельной бригады Тихоокеанского флота РФ Сергей Скобелев. В октябре 2024 года он командовал штурмовой группой, которая получила приказ атаковать позиции Сил обороны на территории Курской области.

В СБУ рассказали, что во время боя группа захватила в плен девять украинских военных. Пленных заставили раздеться и лечь на землю. Чтобы не допустить сопротивления, им сообщили, что их готовят к обмену. Однако по приказу командира Скобелев вместе с сообщником расстрелял всех пленных из табельного оружия.

После этого военные РФ собрали мобильные телефоны и рации погибших и продолжили боевые действия. Через неделю Скобелев попал в плен к Силам обороны Украины.

В СБУ отмечают, что сначала он не признавал своей причастности, однако собранные доказательства заставили его признаться. Речь идет о грубом нарушении Женевской конвенции и норм международного гуманитарного права. Подозрение готовят, подозреваемому грозит суровое наказание.

На обнародованном видео допроса Скобелев рассказывает о расстреле военнопленных. По его словам, командир приказал успокоить украинских военных, пообещав им обмен, а затем расстрелять.

Мужчина рассказал, что он вместе с сообщником посадил пленных в одном месте, провел осмотр и после этого совершил расстрел: он убил четырех, другой военный – пятерых. После этого группа собрала вещи погибших и двинулась дальше.

Ранее, 19 января, президент Зеленский сообщалчто бойцы взяли в плен оккупанта, виновного в расстреле военнопленных в Курской области.

СПРАВКА 155 бригада активно воюет против Украины, в частности участвовала в боях на Киевщине, в Мариуполе, Угледаре, Курской области. Захватчики из этой бригады убивали украинских военнопленных и гражданских. Одним из самых резонансных преступлений подразделение стал случай в августе 2024 года, когда оккупанты обнародовали видео с отрезанной головой украинского защитника, насаженной на палку.