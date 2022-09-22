Столица Австрии Вена – одно из любимых мест украинских VIP-беженцев. На улицах, в ресторанах и гостиницах здесь можно встретить и народных депутатов, судей и бизнесменов. Этой теме посвящен документальный фильм "Венская тероборона" журналиста Украинской правды Михаила Ткача.

Среди персонажей фильма, снятого в Вене, бывший глава Конституционного суда Александр Тупицкий, народный депутат Андрей Холодов (Слуга народа), жена пророссийского политика Евгения Мураева и другие.

Тупицкий рассказал, что выехал из Украины, потому что у него беременная жена.

Он сказал, что у него есть справка о том, что он не подлежит мобилизации. В то же время, по информации журналистов, Тупицкий официально не пересекал госграницу.

Судья же утверждает, что у него есть справка о пересечении украинско-венгерской границы, он считает, что "органы ГБР специально убрали информацию об этом".

Нардеп Холодов признал, что пропустил заседания Верховной Рады. Он отказался объяснить причину своих приездов в Вену, но вскоре после встречи с журналистами опубликовал у себя в Facebook фото с представителем одного из австрийских благотворительных фондов.

В фильме показано, как жена Мураева припарковалась в неположенном месте в Вене, чем перекрыла движение для других автомобилей, и ушла на шопинг.

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Наталія Медведєва

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