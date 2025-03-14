Российский диктатор Владимир Путин вряд ли напрямую говорит США о своем нежелании договариваться о перемирии, выдвигая требования в отношении Украины. В то же время он может обозначить свои позиции как вопрос повестки дня для будущих мирных соглашений, считает бывший министр иностранных дел Павел Климкин. Об этом эксперт рассказал в видеоинтервью LIGA.net.

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"Нет, вряд ли Путин что-то говорит открытым текстом [Трампу и Белому дому о своем нежелании договариваться]. Я думаю, что здесь есть своя часть игры на понижение ставок. У нас любят повышение ставок: когда каждой стороне хочется – и необходимо даже – выглядеть круто, и никто не собирается ни с чем соглашаться. [Путину] нужно, мне кажется, создать впечатление такой жесткой торговли и жестких переговоров", – заявил Климкин.

По его мнению, диктатор не будет просто так соглашаться на перемирие: "Прекращение огня не может быть в понимании Путина безусловным – он что-то хочет получить насчет Украины и что-то не насчет Украины".

"Переговоры же не проходят только насчет нас. И [спецпосланник Трампа] Виткофф, когда едет в Москву, по несколько часов не разговаривает с Путиным только об Украине. У них много вопросов", – отметил экс-министр.

Климкин считает, что Путин хочет "забить гвозди" с вопросами поставки военной помощи и мобилизации в стране.

И хотя диктатор, вероятно, и не сможет "выбить" принятие таких условий до прекращения огня, но он фиксирует эти пункты как вопрос повестки дня для будущих теоретических мирных соглашений, пояснил аналитик.

"Он [Путин] вообще хочет тотально разоружить Украину. И он говорит, что это предел моих желаний, а вот дальше там начинаем соответствующим образом говорить, кто и что может из этого вытащить", – добавил эксперт.

Также, по мнению Климкина, для диктатора важно сказать, что Украина должна находиться в российской сфере влияния.

Экс-министр считает, что Путин в конце концов готов согласиться на то, чтобы Украина стала "буферной" страной, в то же время он не готов смириться с "движущейся на Запад" Украиной.

"Даже если отодвинуть вопросы сотрудничества и вопросы НАТО. Путин, и вы читали эти все [заявления], с 2021-го года хочет отсечь Украину от любого сотрудничества в области безопасности и обороны с Западом. Он хочет влиять и на Европу, но это часть истории о которой они будут договариваться с американцами", – отметил он.

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