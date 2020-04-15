Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Cтудия Lionsgate покажет в YouTube свои самые популярные фильмы: когда смотреть

Cтудия Lionsgate покажет в YouTube свои самые популярные фильмы: когда смотреть - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine
15.04.2020, 12:30

Киностудия Lionsgate покажет свои самые популярные фильмы на YouTube в четко установленное время - есть график

Голливудская киностудия Lionsgate будет показывать свои самые популярные фильмы на YouTube каждую пятницу в 01:00 ночи по киевскому времени, начиная с 17 апреля. Об этом сообщает издание Variety.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

17 апреля покажут фильм "Голодные игры", вести стрим будет актриса Джейми Ли Кертис, которая поделится воспоминаниями о съемочном процессе. К ней присоединятся другие актеры и ютуберы.

Читайте также: 100 ссылок, которые помогут досидеть карантин: поучиться, попутешествовать и подстричься

"Грязные танцы" покажут 24 апреля, "Ла-Ла Ленд" 1 мая, а фильм "Джон Уик" можна будет посмотреть 8 мая, предварительно пройдя регистрацию и подтверждение возраста.

Читайте также: Украинские артисты против коронавируса. Трансляция музыкального онлайн-марафона

  • По состоянию на утро 15 апреля в Украине зафиксировали 3764 случаев заражения коронавирусом, 108 человек умерли, 143 больных COVID-19 выздоровели.
  • Начало пика эпидемии Минздрав ожидает с 17 апреляПо данным МОЗ, сейчас Украина идет по сценарию, при котором заразятся не более 2% населения.
  • LIGA.net ведет хронику пандемии коронавируса: все главные новости.

Анастасия Тугай
Еще по теме
Напишите нам
карантин Голодные игры Lionsgate Джон Уик Ла-Ла Ленд кино
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 