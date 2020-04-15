Cтудия Lionsgate покажет в YouTube свои самые популярные фильмы: когда смотреть

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Голливудская киностудия Lionsgate будет показывать свои самые популярные фильмы на YouTube каждую пятницу в 01:00 ночи по киевскому времени, начиная с 17 апреля. Об этом сообщает издание Variety.

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17 апреля покажут фильм "Голодные игры", вести стрим будет актриса Джейми Ли Кертис, которая поделится воспоминаниями о съемочном процессе. К ней присоединятся другие актеры и ютуберы.

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"Грязные танцы" покажут 24 апреля, "Ла-Ла Ленд" 1 мая, а фильм "Джон Уик" можна будет посмотреть 8 мая, предварительно пройдя регистрацию и подтверждение возраста.

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По состоянию на утро 15 апреля в Украине зафиксировали 3764 случаев заражения коронавирусом, 108 человек умерли, 143 больных COVID-19 выздоровели.

Начало пика эпидемии Минздрав ожидает с 17 апреля . По данным МОЗ, сейчас Украина идет по сценарию, при котором заразятся не более 2% населения.

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