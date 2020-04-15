Cтудия Lionsgate покажет в YouTube свои самые популярные фильмы: когда смотреть

Голливудская киностудия Lionsgate будет показывать свои самые популярные фильмы на YouTube каждую пятницу в 01:00 ночи по киевскому времени, начиная с 17 апреля. Об этом сообщает издание Variety.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
17 апреля покажут фильм "Голодные игры", вести стрим будет актриса Джейми Ли Кертис, которая поделится воспоминаниями о съемочном процессе. К ней присоединятся другие актеры и ютуберы.
Читайте также: 100 ссылок, которые помогут досидеть карантин: поучиться, попутешествовать и подстричься
"Грязные танцы" покажут 24 апреля, "Ла-Ла Ленд" 1 мая, а фильм "Джон Уик" можна будет посмотреть 8 мая, предварительно пройдя регистрацию и подтверждение возраста.
Читайте также: Украинские артисты против коронавируса. Трансляция музыкального онлайн-марафона