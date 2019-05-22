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22.05.2019, 15:19

Multiplex: одесские мошенники продают поддельные билеты в киноp

Multiplex: одесские мошенники продают поддельные билеты в кино - Фото

По данному факту сотрудники кинотеатра провели собственное расследование, в результате чего были обнаружены неопровержимые факты мошенничества

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Несколько гостей кинотеатра Multiplex в городе Одесса пострадали от действий мошенников. Неизвестные подделывают QR-коды, которые размещены на электронных билетах, поддельные коды не считывается системой в кинотеатре, а пострадавшим  деньги за билеты не возвращаются.

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“Было несколько случаев, когда при посадке администратору зала отдавали билет для считывания, но мы их не смогли идентифицировать. Вчера, мы снова столкнулись с данной проблемой и в этот раз от действий мошенника пострадали дети и школьники, которые приобрели билеты с рук. Просим всех зрителей, а особенно одесситов и гостей города, быть внимательными и покупать билеты только на кассах, официальном сайте multiplex.ua  или в приложении Multiplex”- заявил генеральный директор сети кинотеатров  Multiplex, Виталий Писаренко.

Билеты продают через аккаунты в Instagram, в основном все с существенной скидкой, что сильно подкупает жертв мошенничества.

По данному факту сотрудники кинотеатра провели собственное расследование, в результате чего были обнаружены неопровержимые факты мошенничества, готовится заявление в правоохранительные органы.

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Теги: MULTIPLEX
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