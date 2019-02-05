Скандально известная картина британского художника Бэнкси, которая сначала называлась "Девочка с шаром", а после того, как во время аукциона была разрезана встроенным в раму шредером, была переименована в "Любовь в мусорном баке", впервые выставлена для показа на выставке в Германии. Об этом сообщает CNN.

Картина экспонируется в музее Фридера Бурды в немецком Баден-Бадене. Директор музея Хеннинг Шапер ожидает большого интереса со стороны общественности, особенно молодых людей и поклонников художника. Сейчас в музее ищут пути, как сделать картину доступной для как можно большего количества людей.

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Картина останется в Баден-Бадене до 3 марта, после чего ее перевезут на выставку в Государственную галерею в Штутгарте.

6 октября картина самоуничтожилась сразу после продажи на аукционе Sotheby’s за миллион фунтов или $1,3 млн. В раму был встроен шредер, который разрезал картину после торгов.

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