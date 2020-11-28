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Минцифры даст 1 млн грн хакерам, которые взломают Дию

28.11.2020, 10:18
Минцифры даст 1 млн грн хакерам, которые взломают Дию - Фото
Фото: diia.gov.ua

Минцифры объявил багбаунти приложения Дия, между хакерами, которые найдут уязвимости, разделят 1 млн гривень.

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По условиям, багбанути белые хакеры получат вознаграждения за каждую найденую уязвимость. Призовой фонд в размере 1 млн грн (около $35 000) разделят по категориям сложности найденных багов.

Минцифры подчеркивают, что багбаунти будет проходить на тестовом приложении. То есть будет создано отдельную среду для поиска багов, которая не будет содержать персональные данные украинцев.

Сейчас ведомство финализирует правила и условия конкурса, прием заявок будет открыт в декабре.

  • 9 октября сообщалось, что Samsung Electronics (дочерняя корпорация компании Samsung) поможет Минцифры развивать приложение Дия.

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Марко Сировой
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хакеры минцифры Дія Дия багбаунти
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