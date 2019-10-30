Во Львове хотели взорвать бизнесмена: задержан подозреваемый

Полиция работает на месте преступления (Фото: Нацполиция)

Сотрудники уголовного розыска полиции Львовской области 29 октября задержали в Тернопольской области 49-летнего жителя Мостисского района, подозреваемого в покушении на убийство львовского бизнесмена - оно произошло еще 15 мая. Об этом сообщила Нацполиция во Львовской области.

Мужчине сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление) и п. 5 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) УК. По решению суда ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

15 мая 2019 года около 10:35 в полицию поступило сообщение от 47-летнего львовского предпринимателя о том, что на улице Трускавецкой во Львове под его автомобилем BMW Х6 сработало взрывное устройство. В результате действия взрывного устройства был поврежден кузов автомобиля, но сам водитель повреждений не получил.

Во Львове 16 июня 2018 в 03:20 на улице Научной застрелили 56-летнего местного жителя

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