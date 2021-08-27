Боевики открыли огонь по позициям ВСУ: погиб украинский военнослужащий

Сегодня, 27 августа, на Донбассе в результате обстрела боевиков погиб украинский военнослужащий. Об этом сообщает пресс-служба оперативно-тактической группировки Восток.

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Сообщается, что российские вооруженные формирования в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли украинских защитников в полосе ответственности ОТГ Восток.

В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил несовместимое с жизнью ранение.

Пресс-служба штаба Операции объединенных сил в утренней сводке сообщала, что 26 августа на Донбассе было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня со стороны оккупантов.

Возле населенного пункта Орехово боевики вели огонь из противотанковых ракетных комплексов, возле Авдеевки российские вооруженные формирования обстреляли позиции ВСУ из минометов 82-го калибра, а в районе Новолуганского – из стрелкового оружия.

В результате обстрелов 26 августа ранение получил один украинский военнослужащий, его госпитализировали.

17 августа 2021 года под Новомихайловкой погиб 26-летний наводчик-оператор из 28 ОМБр Артем Мазур.

19 августа от пули снайпера погиб львовянин, командир мотопехотного отделения 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила Василий Островский.

22 августа в результате вражеского обстрела еще один украинский военный получил несовместимое с жизнью огнестрельное ранение.

23 августа на Донбассе также погиб украинский военнослужащий. Он получил несовместимое с жизнью ранение в результате обстрела боевиков.

24 августа в результате обстрела боевиков на Донбассе погиб украинский военнослужащий, еще один боец получил ранения.

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Оксана Житнюк

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