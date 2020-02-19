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Для эвакуированных из Уханя готовят двойной кордон охраны - МВД

Для эвакуированных из Уханя готовят двойной кордон охраны - МВД - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com
19.02.2020, 12:10

Территорию будут круглосуточно охранять пешие и автопатрули

Граждане Украины и иностранцы из стран, обратившихся за помощью, эвакуированные из Уханя, будут находиться под двойным кольцом защиты. Об этом МВД сообщило в Facebook.

Самолет, помимо украинцев, заберет граждан Норвегии, Израиля, Беларуси, Испании, Черногории, Аргентины, Доминиканской Республики, Эквадора, Коста-Рики, Панамы и других стран. В Украине создан оперативный штаб.

В ближайшие 14 дней эвакуированные будут изолированы. Вокруг помещений с изолированными установят двойное кольцо защиты, охраны и обеззараживания. Ежесуточно территорию будут охранять 30 полицейских и 17 сотрудников Нацгвардии - пешие и автопатрули. Также будет функционировать КПП, система видеонаблюдения, круглосуточный объединенный ситуационный центр МВД.

  • В конце декабря 2019-го в Ухане (Китай) подтвердили появление штамма коронавируса 2019-nCoV, который вызывает пневмонию нового типа. Всего на 19 февраля выявлено 75 199 случаев заражения болезнью, 2010 человек умерли, 14 532 - выздоровели.
  • Ранее сегодня самолет, на котором украинских граждан и до 25 иностранных граждан иностранных государств будут эвакуировать из изолированного китайского города Ухань, вылетел в Китай из аэропорта Борисполя. Рейс вернется в Борисполь 20 февраля около 8:00. После приземления борт продезинфицируют. 

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