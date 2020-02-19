Для эвакуированных из Уханя готовят двойной кордон охраны - МВД

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Граждане Украины и иностранцы из стран, обратившихся за помощью, эвакуированные из Уханя, будут находиться под двойным кольцом защиты. Об этом МВД сообщило в Facebook.

Самолет, помимо украинцев, заберет граждан Норвегии, Израиля, Беларуси, Испании, Черногории, Аргентины, Доминиканской Республики, Эквадора, Коста-Рики, Панамы и других стран. В Украине создан оперативный штаб.

В ближайшие 14 дней эвакуированные будут изолированы. Вокруг помещений с изолированными установят двойное кольцо защиты, охраны и обеззараживания. Ежесуточно территорию будут охранять 30 полицейских и 17 сотрудников Нацгвардии - пешие и автопатрули. Также будет функционировать КПП, система видеонаблюдения, круглосуточный объединенный ситуационный центр МВД.

В конце декабря 2019-го в Ухане (Китай) подтвердили появление штамма коронавируса 2019-nCoV, который вызывает пневмонию нового типа. Всего на 19 февраля выявлено 75 199 случаев заражения болезнью, 2010 человек умерли, 14 532 - выздоровели.

Ранее сегодня самолет, на котором украинских граждан и до 25 иностранных граждан иностранных государств будут эвакуировать из изолированного китайского города Ухань, вылетел в Китай из аэропорта Борисполя. Рейс вернется в Борисполь 20 февраля около 8:00. После приземления борт продезинфицируют.

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