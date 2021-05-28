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Экс-глава Службы внешней разведки Украины Гвоздь погиб в Египте

28.05.2021, 17:02
Экс-глава Службы внешней разведки Украины Гвоздь погиб в Египте - Фото
Виктор Гвоздь (Скриншот видео Youtube/Борисфен Інтел)

Экс-глава Службы внешней разведки Украины Виктор Гвоздь погиб в Египте во время дайвинга. Об этом сообщили LIGA.net в пресс-службе Министерства иностранных дел.

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"28 мая во время дайвинга на египетском курорте Дахаб экс-руководителю Службы внешней разведки Украины Виктору Гвоздю стало плохо. Спасатели подняли его тело на поверхность воды уже без признаков жизни. На берегу до приезда скорой ему делали сердечно-легочную реанимацию", – говорится в сообщении.

Несмотря на проведенные во время госпитализации интенсивные реанимационные мероприятия спасти Гвоздя не удалось – медики констатировали его смерть, говорят в МИД.

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов пишет в Facebook, что в годы работы в разведке Гвоздь усиливал контакты с лучшими разведками мира.

"В первую очередь, с США, у которых стоит учиться и перенимать опыт, потому что он понимал, что противостояние с Россией неизбежно. Во время войны наша разведка давала достаточно полную и точную картину действий российских войск, которая позволяла делать выводы по обстановке. Например – прогноз по вторжению регулярной армии РФ в августе 2014-го и состав группировки", – добавил журналист, отметив, что Гвоздь был главой СВР именно во время активной фазы боевых действий на Донбассе.

  • Виктор Гвоздь – генерал-лейтенант, доктор военных наук. С 27 февраля 2014-го до 29 апреля 2016-го – председатель Службы внешней разведки Украины.
Станислав Стороженко
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Египет разведка свр Виктор Гвоздь
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