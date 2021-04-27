Из США прибыл очередной груз помощи для украинской армии – на $7,85 млн: фото

В Украину прибыл самолет из США с очередным грузом помощи для Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

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Как отмечается, груз для украинской армии получен в рамках реализации программы помощи США Украине в сфере безопасности.

Сообщается, что на этот раз США передали средства для совершенствования управления и связи, а также запасные части и агрегаты для автомобилей, медицинское оборудование и тактическое снаряжение – в целом на сумму $7,85 млн.

В Минобороны напоминают, что с 2014 года Украина получила от США помощь для обеспечения безопасности на общую сумму более $2 млрд.

1 января 2021 года сенат США принял оборонный бюджет – в нем была заложена в том числе и военная поддержка для Украины.

19 марта сообщалось, что в США разработали законопроект, который предусматривает предоставление Украине военной помощи и поддержки в сфере безопасности. В числе прочего, в документе идет речь о ежегодном финансировании и предоставлении смертельного оружия.

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Наталия Медведева

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