Из-за крушения Су-27 отменены учения авиации "Чистое небо"

В связи с катастрофой истребителя Су-27УБ, который выполнял учебно-боевой полет в рамках учений военной авиации стран-членов НАТО и партнеров "Чистое небо-2018", все запланированные на 18-19 октября международные мероприятия на аэродромах Староконстантинов и Гавришевка с участием представителей СМИ проводиться не будут. Об этом сообщает пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ.
Ранее в ВС ВСУ сообщали, что масштабные международные учения "Чистое небо-2018", которые с 8 по 19 октября проходят на западе и в центре Украины, не будут останавливать. Там подчеркнули, что вся авиатехника соответствует техническим требованиям.
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Вчера, 16 октября около 17:00, в районе села Уланов в Винницкой области в рамках учебно-боевого полета разбился Су-27УБ, оба пилота - начальник авиации воздушного командования "Восток" ВС ВСУ, летчик I класса полковник Иван Петренко и представитель ВС Нацгвардии США - погибли. США подтверждает информацию о том, что в инцидент с крушением истребителя Су-27 был вовлечен американский военный.
Су-27УБ - двухместная модификация всепогодного истребителя четвертого поколения Су-27, используется для обучения и переподготовки пилотов. При этом машина сохраняет боевые возможности серийного Су-27.
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