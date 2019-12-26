Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Конфликт в воинской части. Военные говорят, что избиения не было

Конфликт в воинской части. Военные говорят, что избиения не было - Фото
Наталья Кулиш (фото - radiosvoboda.org)
26.12.2019, 17:38

В оперативном командовании "Юг" сказали, что подтвердился лишь факт словесной перепалки

Служебное расследование в воинской части Одесской области не подтвердило факт избиения военнослужащей Натальи Кулиш, о котором вчера сообщил глава Минобороны Андрей Загороднюк. Об этом заявил журналистам неназвавшийся представитель оперативного командования "Юг", сообщает Радио Свобода.

"Почему она это сделала (соврала, - ред.)? Личное оскорбление, недовольство. Военнослужащая подала документы о переводе в другой род войск и может думала, что это ускорит процесс. Проводится служебное расследование, и факт драки не подтверждается, более 10 военнослужащих говорят, что этого не было. Подтверждается только факт словесной перепалки", - сказал он.

Сама Кулиш считает, что сослуживица избила ее из-за того, что она начала говорить о коррупции, в частности, разворовывании сухих пайков, в чем обвинила командиров части.

Заместитель министра обороны Иван Руснак заявил, что информацию о коррупции проверят оперативники НАБУ. Сам конфликт в части расследует ГБР.

Напишите нам
коррупция сухпаек Андрей Загороднюк Наталья Кулиш
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 