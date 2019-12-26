Конфликт в воинской части. Военные говорят, что избиения не было

Наталья Кулиш (фото - radiosvoboda.org)

Служебное расследование в воинской части Одесской области не подтвердило факт избиения военнослужащей Натальи Кулиш, о котором вчера сообщил глава Минобороны Андрей Загороднюк. Об этом заявил журналистам неназвавшийся представитель оперативного командования "Юг", сообщает Радио Свобода.

"Почему она это сделала (соврала, - ред.)? Личное оскорбление, недовольство. Военнослужащая подала документы о переводе в другой род войск и может думала, что это ускорит процесс. Проводится служебное расследование, и факт драки не подтверждается, более 10 военнослужащих говорят, что этого не было. Подтверждается только факт словесной перепалки", - сказал он.

Сама Кулиш считает, что сослуживица избила ее из-за того, что она начала говорить о коррупции, в частности, разворовывании сухих пайков, в чем обвинила командиров части.

Заместитель министра обороны Иван Руснак заявил, что информацию о коррупции проверят оперативники НАБУ. Сам конфликт в части расследует ГБР.