Минобороны договорилось с турецкими компаниями о производстве корветов и ударных дронов

Сегодня, 14 декабря, министр обороны Андрей Таран подписал соглашения с турецкими компаниями о передаче технологий и производстве корветов и ударных беспилотных авиационных комплексов для нужд украинской армии. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

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Как отмечается, подписание состоялось в рамках визита турецкой делегации во главе с президентом директората оборонной промышленности Турции Исмаилом Демиром.

По словам Тарана, прежде всего речь идет о проектах, призваны радикальным образом усилить боевые возможности ВМС ВСУ для повышения безопасности в Черноморско-Азовском регионе.

7 декабря сообщалось, что Украина ведет переговоры с Турцией о возможности совместного строительства ракетоносителей для запуска в космос полезных нагрузок.

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Наталия Медведева

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