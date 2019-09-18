Мост метро: движение транспорта восстановлено в одном направлении

Фото: МВД Украины/Twitter

В Киеве восстановили движение транспорта с левого на правый берег Днепра по мосту метро. Об этом сообщает в Facebook столичная полиция.

Отмечается, что полицейские максимально оперативно проводят следственные действия, чтобы пустить автомобили на левый берег.

Сегодня в Киеве перекрыли движение по Мосту метро из-за угроз неизвестного. Злоумышленник заблокировал своим авто движение и стал стрелять в воздух, угрожая взорвать мост.

Им оказался бывший военнослужащий родом из Крыма, который воевал в АТО. Три месяца назад у него уже изымалась взрывчатка. По информации полиции, требований особых не выдвигал, только хотел поговорить со своей девушкой

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