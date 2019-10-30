На форуме в Мариуполе массово отравились киевские студенты

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На молодежном форуме "Каждое завтра начинается уже сегодня", проходящем в Мариуполе, массово отравились едой студенты Академии лидерства из Киева. Об этом сообщила прокуратура Донецкой области.

По предварительным данным следствия, 29 октября около 8:00 300 молодых людей в возрасте от 17 до 27 лет прибыли в Мариуполь из Киева для участия в форуме. В течение дня они трижды принимали пищу, приготовленную для них по заказу организаторов мероприятия одним из местных коммунальных предприятий.

Вечером, по возвращении в пансионат "Урзуф", молодые люди начали жаловаться на ухудшение самочувствия, тошноту, головокружение, диарею и боль в животе. После осмотра врачами в пансионате 16 студентов были срочно доставлены в городскую больницу №4 Мариуполя, где им оказали первую помощь и затем выписали.

Во время осмотра помещения пищеблока, где готовилась еда для участников мероприятия, специалисты Госпродпотребслужбы отобрали образцы продуктов, питьевой воды, смывов с рук обслуживающего персонала, технологического оборудования, мебели и инвентаря для проведения бактериологического обследования патогенной флоры. Также изъяты должностные инструкции поваров, технологические карты и меню.

По факту массового отравления внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификацией по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) УК.

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