Обострение на мариупольском направлении: уничтожен один боевик

Террористы выпустили по Водяному и Лебединскому 85 мин за минувшие сутки

Фото: LIGA.net

За минувшие сутки в боях ранения получили четверо украинских военных, уничтожен один боевик. Об этом сообщает пресс-центр операции объединенных сил в Facebook.

По данным разведки, двое террористов ранены.

"Имеет признаки обострения ситуация на мариупольском направлении - в районах поселков Водяное и Лебединский, где в течение суток, террористы выпустили 85 мин и снарядов. Подразделения объединенных сил давали ответный огонь, удерживая позиции", - отмечается в сообщении.

Пророссийские наемники 10 раз применяли запрещенные минскими договоренностями минометы калибров 120 и 82 мм и два раза артиллерию калибра 122 мм. Зафиксировано 37 нарушений прекращения огня со стороны террорситов.

На луганском направлении активно боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Крымское и Новотошковское, где в течение суток боевики четыре раза использовал минометы и танк.

На горловском направлении бои не прекращаются вблизи поселка Зайцево. На донецком направлении - в районе населенного пункта Каменка.

