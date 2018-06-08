Обострение на мариупольском направлении: уничтожен один боевик
За минувшие сутки в боях ранения получили четверо украинских военных, уничтожен один боевик. Об этом сообщает пресс-центр операции объединенных сил в Facebook.
По данным разведки, двое террористов ранены.
"Имеет признаки обострения ситуация на мариупольском направлении - в районах поселков Водяное и Лебединский, где в течение суток, террористы выпустили 85 мин и снарядов. Подразделения объединенных сил давали ответный огонь, удерживая позиции", - отмечается в сообщении.
Пророссийские наемники 10 раз применяли запрещенные минскими договоренностями минометы калибров 120 и 82 мм и два раза артиллерию калибра 122 мм. Зафиксировано 37 нарушений прекращения огня со стороны террорситов.
На луганском направлении активно боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Крымское и Новотошковское, где в течение суток боевики четыре раза использовал минометы и танк.
На горловском направлении бои не прекращаются вблизи поселка Зайцево. На донецком направлении - в районе населенного пункта Каменка.
Луганчане в оккупации рассказали, как им приходится выживать во время гибридной войны с РФ.
Комментарии (0)