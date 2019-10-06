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Под Житомиром на сбыте наркотиков поймали полицейского - ГБР

Под Житомиром на сбыте наркотиков поймали полицейского - ГБР - Фото
Фото: dbr.gov.ua
06.10.2019, 18:53

Один из руководителей управления противодействия наркопреступности продавал наркотические средства и сырье, сообщили в ГБР

В Житомирской области задержали одного из руководителей управления противодействия наркопреступности областного управления полиции по подозрению в торговле наркотиками. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По предварительной информации следствия, полицейский наладил схему по распространению наркотиков на территории одного из районов Житомирской области. Он продавал наркотические средства и сырье распространителям для дальнейшей реализации, утверждают в ГБР.

Там заявили. что полицейский задержан после сбыта очередной партии наркотиков. Ему сообщено о подозрении.

Квалификация - ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК.

Подозреваемому грозит лишение свободы сроком от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.

21 сентября СБУ раскрыла и блокировала деятельность нарколаборатории в Черновцах, производившей амфетамин.

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полиция наркотики наркоторговля Житомир
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