Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Причастным к теракту в Авдеевке боевикам сообщили о подозрении

Причастным к теракту в Авдеевке боевикам сообщили о подозрении - Фото
Авдеевка (Фото: пресс-служба 9 ОМБр)
13.02.2020, 18:55

Во время теракта было выпущено не менее 70 снарядов, погибли два мирных жителя, уничтожены детсад и больница

СБУ заочно сообщила о подозрении двум главарям незаконного вооруженного формирования "Сомали" так называемого минобороны ДНР, причастным к теракту в Авдеевке в 2015 году. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Обстрел мирных жилых кварталов райцентра реактивными системами "Град" велся с территории, временно подконтрольной террористам. Согласно выводам экспертиз, террористы вели обстрел неуправляемыми реактивными осколочно-фугасными снарядами М-21ОФ из городов Минеральное, Яковлевка и Ясиноватая.

Во время теракта было выпущено не менее 70 снарядов, в результате погибли два мирных жителя, еще двое были ранены; полностью или частично были уничтожены жилые квартиры и дома, детский сад, больница, другие коммунальные учреждения.

Следователи установили непосредственное участие в обстрелах боевиков двух подразделений "Сомали" так называемого минобороны ДНР. Гаубичной батареей командовал "гвардии подполковник" с позывным Море, который непосредственно предоставлял расчеты и координаты. Артиллерийская реактивная батарея в составе двух единиц "Града" выполняла указания своего главаря по кличке Академик. Он после согласования обстрелов с командиром "Сомали" Гиви отдавал команду открыть огонь.

Переговоры террористов свидетельствуют, что именно они координировали и осуществляли обстрел мирного города, где в то время не находилось ни одного украинского военного.

"Подполковнику" Море и Академику сообщено о подозрении по ряду статей УК, в частности - умышленное убийство, незаконное обращение с оружием, публичные призывы к совершению теракта. Оба боевика объявлен в розыск.

Читайте также: Новость дня. Боевик Гиви убит вслед за Моторолой: детали, версии

Еще по теме
Напишите нам
сомали теракт авдеевка сбу
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 