Причастным к теракту в Авдеевке боевикам сообщили о подозрении

Авдеевка (Фото: пресс-служба 9 ОМБр)

СБУ заочно сообщила о подозрении двум главарям незаконного вооруженного формирования "Сомали" так называемого минобороны ДНР, причастным к теракту в Авдеевке в 2015 году. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Обстрел мирных жилых кварталов райцентра реактивными системами "Град" велся с территории, временно подконтрольной террористам. Согласно выводам экспертиз, террористы вели обстрел неуправляемыми реактивными осколочно-фугасными снарядами М-21ОФ из городов Минеральное, Яковлевка и Ясиноватая.

Во время теракта было выпущено не менее 70 снарядов, в результате погибли два мирных жителя, еще двое были ранены; полностью или частично были уничтожены жилые квартиры и дома, детский сад, больница, другие коммунальные учреждения.

Следователи установили непосредственное участие в обстрелах боевиков двух подразделений "Сомали" так называемого минобороны ДНР. Гаубичной батареей командовал "гвардии подполковник" с позывным Море, который непосредственно предоставлял расчеты и координаты. Артиллерийская реактивная батарея в составе двух единиц "Града" выполняла указания своего главаря по кличке Академик. Он после согласования обстрелов с командиром "Сомали" Гиви отдавал команду открыть огонь.

Переговоры террористов свидетельствуют, что именно они координировали и осуществляли обстрел мирного города, где в то время не находилось ни одного украинского военного.

"Подполковнику" Море и Академику сообщено о подозрении по ряду статей УК, в частности - умышленное убийство, незаконное обращение с оружием, публичные призывы к совершению теракта. Оба боевика объявлен в розыск.

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