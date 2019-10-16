Ученые показали потерянную столицу империи кхмеров: фото

(Фото - cambridge.org)

Международная группа ученых с 2012 по 2017 год искала Махендрапарвату - древнюю столицу империи кхмеров. Им удалось воссоздать карту города при помощи лидара. Результаты работы были опубликованы в журнале Antiquity.

Город был создан в эпоху правителя Джаявармана II, основателя империи, и он стал одной из трех столиц государства. Археологических находок из этого города до сих пор было очень мало.

Ученые получили более подробные данные о городе, используя лидар. Технология лазерного сканирования использовалась при съемке с летающего объекта.

Систематизировав полученные данные, авторы показали уточненные карты города. Данные воздушной съемки объединили с наземными исследованиями. Команде удалось воспроизвести обширную сеть городских улиц.

"Горный регион Пном Кулен до настоящего времени получил поразительно мало внимания", — отмечает ведущий автор работы Жан-Батист Шеванс.

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