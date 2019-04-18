Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
18.04.2019, 12:23

В Донбассе чиновницу задержали на взятке

В Донбассе чиновницу задержали на взятке - Фото
Фото: depositphotos.com

Правоохранители задержали чиновницу в служебном кабинете

Реклама
Реклама

В районе проведения операции объединенных сил СБУ разоблачила на взятке начальника отдела по вопросам труда и социально-трудовых отношений одного из городских советов Донецкой области. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

Оперативники спецслужбы установили, что чиновница требовала от представителя коммерческой структуры 10 000 грн. За указанную сумму женщина обещала не привлекать предпринимателя к административной ответственности за нарушение законодательства в сфере охраны труда. 

Реклама

Правоохранители задержали чиновницу в служебном кабинете во время получения части неправомерной выгоды в размере 6 000 грн.

Решается вопрос о сообщение фигуранту дела о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 368 Уголовного кодекса и избрании меры пресечения.

30 марта 2018 года заместитель Новоушицкого районного военного комиссара задержан по факту вымогательства и получения взятки от призывника.

Отправить:
Распечатать:
Теги: оос, Донбасс, взятка
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 