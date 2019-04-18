В Донбассе чиновницу задержали на взятке

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В районе проведения операции объединенных сил СБУ разоблачила на взятке начальника отдела по вопросам труда и социально-трудовых отношений одного из городских советов Донецкой области. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

Оперативники спецслужбы установили, что чиновница требовала от представителя коммерческой структуры 10 000 грн. За указанную сумму женщина обещала не привлекать предпринимателя к административной ответственности за нарушение законодательства в сфере охраны труда.

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Правоохранители задержали чиновницу в служебном кабинете во время получения части неправомерной выгоды в размере 6 000 грн.

Решается вопрос о сообщение фигуранту дела о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 368 Уголовного кодекса и избрании меры пресечения.

30 марта 2018 года заместитель Новоушицкого районного военного комиссара задержан по факту вымогательства и получения взятки от призывника.