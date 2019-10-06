В Донецкой области два человека погибли от взрыва гранаты

Фото: Евгений Пилипенко / LIGA.net

В городе Курахово Донецкой области в результате взрыва гранаты погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

По версии правоохранителей, 51-летний мужчина взорвал гранатой себя и свою 49-летнюю жену. Супруги погибли на месте.

По предварительным данным следствия, между супругами возникла ссора на почве ревности.

На месте происшествия эксперты обнаружили осколки гранаты РГО.

Факт квалифицирован по ч.2 ст. 115 (Умышленное убийство) УК. Также следователи проверяют версию совершения самоубийства.

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