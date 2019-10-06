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В Донецкой области два человека погибли от взрыва гранаты

В Донецкой области два человека погибли от взрыва гранаты - Фото
Фото: Евгений Пилипенко / LIGA.net
06.10.2019, 20:50

По версии правоохранителей, 51-летний мужчина взорвал гранатой себя и свою 49-летнюю жену

В городе Курахово Донецкой области в результате взрыва гранаты погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

По версии правоохранителей, 51-летний мужчина взорвал гранатой себя и свою 49-летнюю жену. Супруги погибли на месте.

По предварительным данным следствия, между супругами возникла ссора на почве ревности.

На месте происшествия эксперты обнаружили осколки гранаты РГО.

Факт квалифицирован по ч.2 ст. 115 (Умышленное убийство) УК. Также следователи проверяют версию совершения самоубийства.

В Черкассах во время автомобильных гонок Timeattac один из участников заезда не справился с управлением и сбил зрителя. Мужчина 1988 года рождения госпитализирован с тяжелыми травмами.

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