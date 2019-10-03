В Херсоне неизвестные расстреляли двух мужчин, они в реанимации

Фото: hr.npu.gov.ua

В Херсоне, на улице Тираспольской неизвестные расстреляли из автомобиля двух мужчин и скрылись. Пострадавшие госпитализированы в тяжелом состоянии, сообщили в пресс-службе херсонской полиции.

По словам свидетелей, неизвестные передвигались на автомобиле черного цвета.

Введена в действие полицейская операция "Сирена".

Открытое уголовное производство по ст.15 (Покушение на преступление) и п.1 ч.2 ст.115 (Умышленное убийство) УК.

Пострадавшие, 1969 и 1977 г.р., находятся в больнице в тяжелом состоянии.