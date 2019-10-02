В Кропивницком обстреляли дом прокурора

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Вчера, 1 октября, в Кропивницком неизвестные обстреляли дом сотрудника прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Отмечается, что злоумышленники несколько раз выстрелили в сторону жилого дома и двора работника прокуратуры, в это время там находилась его жена и двое маленьких детей.

По данным прокуратуры, нападавшие угрожали расправой прокурору и его семье.

Следователи полиции проводят досудебное расследование в уголовном производстве по факту посягательства на жизнь сотрудника прокуратуры.

Сообщается, что следствие уже установило вероятную причастность фигурантов уголовного производства к преступной группировке, противоправную деятельность которой расследовал пострадавший прокурор.

Предварительная правовая квалификация преступления - ч.1 ст.348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ч.1 ст.343 (вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа) УК.

Досудебное расследование продолжается.

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