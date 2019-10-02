Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В Кропивницком обстреляли дом прокурора

В Кропивницком обстреляли дом прокурора - Фото
Иллюстративное фото: ЕРА
02.10.2019, 22:41

Во время нападения в доме находились жена и двое детей сотрудника прокуратуры

Вчера, 1 октября, в Кропивницком неизвестные обстреляли дом сотрудника прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Отмечается, что злоумышленники несколько раз выстрелили в сторону жилого дома и двора работника прокуратуры, в это время там находилась его жена и двое маленьких детей.

По данным прокуратуры, нападавшие угрожали расправой прокурору и его семье.

Следователи полиции проводят досудебное расследование в уголовном производстве по факту посягательства на жизнь сотрудника прокуратуры.

Сообщается, что следствие уже установило вероятную причастность фигурантов уголовного производства к преступной группировке, противоправную деятельность которой расследовал пострадавший прокурор.

Предварительная правовая квалификация преступления - ч.1 ст.348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ч.1 ст.343 (вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа) УК.

Досудебное расследование продолжается.

Читайте также: ГБР взялось за бойцов КОРДа, ликвидировавших злоумышленника

Напишите нам
стрельба кропивницкий прокурор
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 