В Кропивницком обстреляли дом прокурора

Вчера, 1 октября, в Кропивницком неизвестные обстреляли дом сотрудника прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.
Отмечается, что злоумышленники несколько раз выстрелили в сторону жилого дома и двора работника прокуратуры, в это время там находилась его жена и двое маленьких детей.
По данным прокуратуры, нападавшие угрожали расправой прокурору и его семье.
Следователи полиции проводят досудебное расследование в уголовном производстве по факту посягательства на жизнь сотрудника прокуратуры.
Сообщается, что следствие уже установило вероятную причастность фигурантов уголовного производства к преступной группировке, противоправную деятельность которой расследовал пострадавший прокурор.
Предварительная правовая квалификация преступления - ч.1 ст.348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ч.1 ст.343 (вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа) УК.
Досудебное расследование продолжается.
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