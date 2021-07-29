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В Луганской области пытались взорвать первого замначальника управления СБУ – источник

Цей матеріал також доступний українською
29.07.2021, 18:03
В Луганской области пытались взорвать первого замначальника управления СБУ – источник - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба СБУ

В Луганской области под служебным автомобилем областного главка СБУ обнаружили взрывное устройство. Об этом LIGA.net сообщили в Службе безопасности.

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Сообщение о подозрительном предмете поступило в дежурную часть Северодонецкой полиции в 14:22, уточняет пресс-служба полиции Луганской области. 

Немедленно на место происшествия выехали следственно-оперативная группа, взрывотехники, кинологи, сотрудники других служб полиции. Была проведена эвакуация работников из административного здания управления, территория вокруг места происшествия оцеплена сотрудниками полиции.

Полиция установила, что во время заезда служебной машины на территорию управления СБУ в ходе обязательной проверки сотрудник охраны обнаружил подозрительный предмет с проводами разного цвета, прикрепленный к днищу автомобиля.

Сейчас взрывотехники отрабатывают место происшествия, из-под машины изъята сумка с неизвестным устройством, сообщили в полиции. Угрозы гражданам, по данным правоохранителей, нет.

"Пытались взорвать первого заместителя начальника управления СБУ в Луганской области", – сообщил LIGA.net собеседник в силовых структурах.

В апреле 2019 года в Голосеевском районе Киева подорвали автомобиль офицера Главного управления разведки (ГУР). Произошла преждевременная детонация взрывного устройства – подрывника в тяжелом состоянии госпитализировали. Он оказался российским диверсантом.

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Донбасс сбу
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