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В Польше осквернили братскую могилу украинских воинов

В Польше осквернили братскую могилу украинских воинов - Фото
Фото - скриншот из видео
13.11.2019, 14:59

Этот инцидент произошел в конце октября, однако о нем стало известно лишь вчера

Неизвестные осквернили братскую могилу украинских воинов на кладбище в польском селе Пикуличи под Перемышлем. Об этом сообщает Onet со ссылкой на источник. 

Издание отмечает, что кладбище украинских военных в Пикуличах - это "непростое место для польско-украинской истории". Тут покоятся погибшие сечевые стрельцы, которые во время польско-большевистской войны в 1920 году под руководством Симона Петлюры боролись вместе с поляками против русских. 

Также там покоятся воины Украинской повстанческой армии, которые погибли в 1946-1947 годах. Именно их могилы и были осквернены - неизвестные закрасили белой и красной краской надгробия с фамилиями погибших солдат, а также гербы Украины на крестах.

Журналисты сообщают, что инцидент произошел в конце октября, однако их источник решился показать фотографии только 12 ноября. Во вторник, после получения фотографий, журналисты связались с городской администрацией в Перемышле, попросив подтвердить акт вандализма. Представитель местных властей посетил кладбище в Пикуличах, но не обнаружил там следов краски. В администрации заявили, что следы правонарушения уже ликвидированы.

  • Ранее сообщалось, что в Польше установили крест на месте памятника бойцам УПА. 
  • Другой украинский мемориал был разрушен в октябре 2016 года. Ответственность взяла на себя националистическая организация организация "Лагерь великой Польши".
  • Представители общественности в Польше извинились за осквернение радикалами памятника.

Читайте также: Польша попросит разрешения на создание польских кладбищ в Украине

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