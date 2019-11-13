В Польше осквернили братскую могилу украинских воинов

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Неизвестные осквернили братскую могилу украинских воинов на кладбище в польском селе Пикуличи под Перемышлем. Об этом сообщает Onet со ссылкой на источник.

Издание отмечает, что кладбище украинских военных в Пикуличах - это "непростое место для польско-украинской истории". Тут покоятся погибшие сечевые стрельцы, которые во время польско-большевистской войны в 1920 году под руководством Симона Петлюры боролись вместе с поляками против русских.

Также там покоятся воины Украинской повстанческой армии, которые погибли в 1946-1947 годах. Именно их могилы и были осквернены - неизвестные закрасили белой и красной краской надгробия с фамилиями погибших солдат, а также гербы Украины на крестах.

Журналисты сообщают, что инцидент произошел в конце октября, однако их источник решился показать фотографии только 12 ноября. Во вторник, после получения фотографий, журналисты связались с городской администрацией в Перемышле, попросив подтвердить акт вандализма. Представитель местных властей посетил кладбище в Пикуличах, но не обнаружил там следов краски. В администрации заявили, что следы правонарушения уже ликвидированы.

Ранее сообщалось , что в Польше установили крест на месте памятника бойцам УПА.

Другой украинский мемориал был разрушен в октябре 2016 года. Ответственность взяла на себя националистическая организация организация " Лагерь великой Польши ".

". Представители общественности в Польше извинились за осквернение радикалами памятника.

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