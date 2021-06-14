В Украину не пустили российскую актрису и запретили въезд на три года

Украинские пограничники не впустили в страну российскую актрису и запретили ей въезд на три года. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

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Источник LIGA.NET в правоохранительных органах сообщил, что речь идет о российской актрисе озвучивания и дубляжа, певице и солистке бардовского трио Мультики Ларисе Брохман.

Она направлялась в Одессу, чтобы выступить в театре.

Пограничники установили, что 59-летняя россиянка незаконно находилась в Крыму, потому отказали ей во въезде в страну.

Лариса Брохман внесена в базу сайта Миротворец за незаконное посещение Крыма и участие в пропагандистских мероприятиях страны-агрессора.

Также российская актриса "прославилась" своим заявлением об "оголтелых украинцах", которые "ходят размахивают флагами".

3 июня 2021-го в киевском аэропорту Борисполь пограничники отказали в пропуске российскому политтехнологу Игорю Шувалову.

Министр культуры Украины Александр Ткаченко сообщил, что российского исполнителя Моргенштерна, "слава богу, решили не пускать" в страну, а Баста может въехать, так как истек срок запрета.

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Оксана Житнюк

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