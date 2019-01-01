ВМСУ открыли огонь для остановки танзанийского корабля: фото

Военно-морские силы Украины и Служба безопасности Украины при поддержке пограничной службы остановили попытку морской контрабанды. Об этом ВМСУ сообщают у себя в Facebook.
В последние часы 2018 года в территориальных водах Украины было обнаружено судно под флагом Танзании, которое подозревалось в перевозке незаконных грузов.
"Руководствуясь положениями законодательства Украины, а также Конвенций ООН по морскому праву и борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, с целью поиска судна и дальнейшего слежения за его действиями по распоряжению командного центра ВМС ВС Украины в море вышел ракетный катер “Прилуки”, - сообщают ВМСУ.
После обнаружения судна-нарушителя с помощью технических средств и отказа выйти на связь, ракетный катер "Прилуки" начал его преследование. Однако судно отказалось остановиться.
Судно остановили при помощи артиллерийских катеров "Аккерман" и "Бердсянск".