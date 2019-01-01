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01.01.2019, 21:05

ВМСУ открыли огонь для остановки танзанийского корабля: фото

ВМСУ открыли огонь для остановки танзанийского корабля: фото - Фото
Фото: пресс-служба Минобороны

В Черном море ВМСУ остановили попытку морской контрабанды

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Военно-морские силы Украины и Служба безопасности Украины при поддержке пограничной службы остановили попытку морской контрабанды. Об этом ВМСУ сообщают у себя в Facebook.

В последние часы 2018 года в территориальных водах Украины было обнаружено судно под флагом Танзании, которое подозревалось в перевозке незаконных грузов.

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"Руководствуясь положениями законодательства Украины, а также Конвенций ООН по морскому праву и борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, с целью поиска судна и дальнейшего слежения за его действиями по распоряжению командного центра ВМС ВС Украины в море вышел ракетный катер “Прилуки”, - сообщают ВМСУ.

После обнаружения судна-нарушителя с помощью технических средств и отказа выйти на связь, ракетный катер "Прилуки" начал его преследование. Однако судно отказалось остановиться.


Фото: Facebook ВМСУ

"С целью принуждения к прекращению противоправных действий ракетный катер “Прилуки” открыл предупредительный огонь из артиллерийской установки по курсу судна, которое было остановлено и відконвойовано к порту Одесса", - гласит сообщение.

Судно остановили при помощи артиллерийских катеров "Аккерман" и "Бердсянск".

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Теги: контрабанда, происшествие, вмсу
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