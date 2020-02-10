На Прикарпатье ветер сносит крыши и валит деревья: фото, видео

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Горные спасатели опубликовали видео, на котором шквальный ветер буквально сбивает людей с ног

В Ивано-Франковской области шквальный ветер вырывает с корнями деревья, обрывает линии электропередач и срывает крыши с домов. Туристов просят воздержаться от походов в горы.

Областное управление ГСЧС сообщает о повреждении части крыши сельской школы Рожнятовского района. Учебный процесс приостановлен. Пострадавших нет.

Также повреждена кровля здания сельского совета в селе Пнев Надвирнянского района. Рабочий процесс приостановлен.

В целом спасатели сообщают о последствиях непогоды в четырех районах области: Рожнятовском, Надвирнянском, Богородчанском и Долинском.

В городе Долина сильный ветер сорвал часть крыши со здания школы-интерната, а также повалил деревья.

Более 30 населенных пунктов остались полностью без света и 35 – частично, сообщила заместитель главы ОГА Мария Савка местному изданию Галка. В Яремче, по ее словам, зафиксировали шквальный ветер скоростью 25 м/с, в Долинском районе - 34 м/с. Повреждены 28 линий электропередачи.

Директора Прикарпатьеоблэнерго Олег Сеник сказал, что ликвидация отключений осложняется сильным ветром, который мешает обходу сетей. "Это опасностью для населения. Обращаемся к жителям, не подходить к оборванным проводам и по возможности не покидать свои дома", - сказал Сеник.

Спасатели советуют туристам воздержаться от походов в горы из-за сильного ветра и ограниченной видимости. Черногорский горный поисково-спасательный пост опубликовал видео, на котором шквальный ветер буквально сбивает людей с ног.

Еще по теме
Отправить:
Распечатать:
Теги: ветер, погода, прикарпатье, ивано-франковск
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
На Прикарпатье ветер сносит крыши и валит деревья: фото, видео
На Прикарпатье ветер сносит крыши и валит деревья: фото, видео
Посадка лайнеров при штормовом боковом ветре: видео из Британии
Посадка лайнеров при штормовом боковом ветре: видео из Британии
На Оскаре Билли Айлиш спела в память Брайанта и артистов: видео
На Оскаре Билли Айлиш спела в память Брайанта и артистов: видео
Транспорт Попытка №3. Определен проектировщик ВПП для аэропорта в Днепре
Суд разблокировал приватизацию Центрэнерго
ТЭК Суд разблокировал приватизацию Центрэнерго
Против рынка земли чиновники, которые зарабатывают на нем 25 млрд
Мнение Против рынка земли чиновники, которые зарабатывают на нем 25 млрд
Популярное
фото/видео
На Прикарпатье ветер сносит крыши и валит деревья: фото, видео
На Прикарпатье ветер сносит крыши и валит деревья: фото, видео
Посадка лайнеров при штормовом боковом ветре: видео из Британии
Посадка лайнеров при штормовом боковом ветре: видео из Британии 13:58
На Оскаре Билли Айлиш спела в память Брайанта и артистов: видео
На Оскаре Билли Айлиш спела в память Брайанта и артистов: видео 13:05
В парламент Сальвадора зашли тяжело вооруженные силовики: видео
В парламент Сальвадора зашли тяжело вооруженные силовики: видео 09:25
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 