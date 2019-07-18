Поджог аниме-студии. Погибло более 30 человек: видео

Число погибших после поджога студии по производству анимационных сериалов "K-On!" в Киодо возросло до 33 человек. Об этом сообщает The Japan Times.

По последней информации полиции, очевидны слышали, как подозреваемый в поджоге кричал: "Умри", а затем поджег здание. Также на месте инцидента правоохранители нашли ножи.

Пожар в Японской аниме-студии произошел сегодня, 18 июля. Местные СМИ сообщили о 10 погибших, 40 людей получили травмы. Полиция задержала 41-летнего мужчину.

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Видео: FNN.jpプライムオンライン