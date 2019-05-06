Порошенко помог нести упавшую в обморок военнослужащую: видео

Во время выступления действующего президента Петра Порошенко в Авдеевке Донецкой области по случаю Дня пехоты девушка-военнослужащая упала в обморок.

Порошенко прервал свою речь и помог отнести девушку для оказания ей первой медицинской помощи.

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"И такое бывает", - прокомментировал президент.

Через некоторое время девушка вернулась в строй. Порошенко пожал ей руку.

7 июня 2014 года перед началом торжественной церемонии инаугурации Порошенко произошел небольшой казус: у одного из солдат почетного караула во время прохода президента по красной дорожке выпал из рук карабин, а сам он едва не потерял сознание. Солдата тут же увели с площади.