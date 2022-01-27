В сети появилось видео расстрела военных Нацгвардии на заводе Южмаш в Днепре, в результате которого погибли четверо военных и гражданская женщина, еще пятеро людей получили ранения.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

На кадры с камеры видеонаблюдения попала гибель трех военнослужащих. Солдат-срочник зашел в оружейную комнату, взял автомат и патроны к нему, после чего расстреливал сослуживцев. Стрелок также несколько раз подходил к шкафу с боеприпасами, чтобы перезарядить оружие.

Трагедия произошла рано утром 27 января.

Стрелку может грозить пожизненное заключение.

На данный момент известно о трех тяжело раненых. Врачи борются за жизнь 22-летней военнослужащей НГУ (потеряла более трех литров крови) и двух ее сослуживцев, которые находятся в тяжелом состоянии.

Солдата задержали в пригороде Днепра через несколько часов после трагедии.

Президент Владимир Зеленский заявил, что ждет кадровых выводов после инцидента в Днепре. Госбюро расследований открыло дело о возможной служебной небрежности руководства Нацгвардии.

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.