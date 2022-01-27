UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Убийство на Южмаше. Появилось видео расстрела нацгвардейцев в Днепре видео

Цей матеріал також доступний українською
27.01.2022, 12:38
Скриншот из видеозаписи
Россиянин бросался шахматными фигурами после проигрыша украинцу на чемпионате – видео
Россиянин бросался шахматными фигурами после проигрыша украинцу на чемпионате – видео
Российский пропагандист обещает на видео "сжечь украинцев на Крещатике". В США ответили
Российский пропагандист обещает на видео "сжечь украинцев на Крещатике". В США ответили

В сети появилось видео расстрела военных Нацгвардии на заводе Южмаш в Днепре, в результате которого погибли четверо военных и гражданская женщина, еще пятеро людей получили ранения.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

На кадры с камеры видеонаблюдения попала гибель трех военнослужащих. Солдат-срочник зашел в оружейную комнату, взял автомат и патроны к нему, после чего расстреливал сослуживцев. Стрелок также несколько раз подходил к шкафу с боеприпасами, чтобы перезарядить оружие.

Трагедия произошла рано утром 27 января.

Стрелку может грозить пожизненное заключение.

На данный момент известно о трех тяжело раненых. Врачи борются за жизнь 22-летней военнослужащей НГУ (потеряла более трех литров крови) и двух ее сослуживцев, которые находятся в тяжелом состоянии.

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
стрельба нацгвардия южмаш
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 