В Донецке взрывается склад боеприпасов оккупантов: видео и фото

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Сегодня утром, 25 сентября, во временно оккупированном российско-террористическими войсками Донецке прогремели взрывы и начался пожар. Об этом пишет волонтерский фонд Повернись живим.

По их данным, горит склад боеприпасов.

Видео ниже снял местный (?) житель. Осторожно — аудиоряд состоит преимущественно из матерных слов.

"И пока боевики пытаются потушить "случайное возгорание", неизвестные украинские патриоты продолжают борьбу с врагом в его тылу", - пишут волонтеры.

Фото: Луганский Партизан

По сообщению Facebook-пользователя Луганский Партизан, горит склад б/п в районе поселков Горняк и Грабари на территории бывшей автобазы, которую гибридные войска РФ переделали в свою базу.

Ранее в Донецке установили памятник российскому императору Николаю II - в том же поселке Горняк.

В июле 2019 года глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что "разрешил бы Донецку и Луганску" государственный украинский, а региональный – русский язык, но при одном условии.

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Видео: J Day, Gekhod Tsering, Денис Казанский

