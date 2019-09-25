В Донецке взрывается склад боеприпасов оккупантов: видео и фото

Сегодня утром, 25 сентября, во временно оккупированном российско-террористическими войсками Донецке прогремели взрывы и начался пожар. Об этом пишет волонтерский фонд Повернись живим.
По их данным, горит склад боеприпасов.
Видео ниже снял местный (?) житель. Осторожно — аудиоряд состоит преимущественно из матерных слов.
"И пока боевики пытаются потушить "случайное возгорание", неизвестные украинские патриоты продолжают борьбу с врагом в его тылу", - пишут волонтеры.
Фото: Луганский Партизан
По сообщению Facebook-пользователя Луганский Партизан, горит склад б/п в районе поселков Горняк и Грабари на территории бывшей автобазы, которую гибридные войска РФ переделали в свою базу.
Смотрите также: Взрывы в оккупированном Донецке: в сети появилось видео
Видео: J Day, Gekhod Tsering, Денис Казанский