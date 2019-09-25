В Донецке взрывается склад боеприпасов оккупантов: видео и фото

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В захваченном российскими гибридными войсками областном центре с утра горит, предположительно, их склад боеприпасов

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Сегодня утром, 25 сентября, во временно оккупированном российско-террористическими войсками Донецке прогремели взрывы и начался пожар. Об этом пишет волонтерский фонд Повернись живим.

По их данным, горит склад боеприпасов. 

Видео ниже снял местный (?) житель. Осторожно — аудиоряд состоит преимущественно из матерных слов.

"И пока боевики пытаются потушить "случайное возгорание", неизвестные украинские патриоты продолжают борьбу с врагом в его тылу", - пишут волонтеры.

Фото: Луганский Партизан

По сообщению Facebook-пользователя Луганский Партизан, горит склад б/п в районе поселков Горняк и Грабари на территории бывшей автобазы, которую гибридные войска РФ переделали в свою базу.

  • Ранее в Донецке установили памятник российскому императору Николаю II - в том же поселке Горняк.
  • В июле 2019 года глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что "разрешил бы Донецку и Луганску" государственный украинский, а региональный – русский язык, но при одном условии.

Смотрите также: Взрывы в оккупированном Донецке: в сети появилось видео

Видео: J DayGekhod TseringДенис Казанский

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Теги: склад боеприпасов, Донецк
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