В Киеве перед выступлением Тимошенко задержали членов С14: видео

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В Киеве, на Контрактовой площади перед встречей кандидата в президенты Юлии Тимошенко с избирателями полиция задержала группу молодых людей с ножами, газовыми баллончиками и пистолетом. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Уточняется, что у задержанных были закрыты лица. Их доставили в управление полиции для установления личных данных и предоставления объяснений.

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"Происшествие случилось на Контрактовой площади: сюда подошла организованная группа молодых людей с прикрытыми лицами. Чтобы предупредить любые провокации, после общения с представителями полиции диалога было принято решение об их доставке в управление полиции", - описали происшествия в полиции.

Между тем, в сообществе "Хто замовив Катю Гандзюк" в Facebook пишут, что полиция задержала их активистов.

Они якобы пришли на встречу Тимошенко с избирателями, чтобы спросить ее, когда она "инициирует увольнение Мангера (глава Херсонского облсовета, член партии Батькивщина)", которого активисты считают причастным к убийству Гандзюк.

"Правоохранители избили активистов, которых ранее забрали безо всяких причин в участок, и друзей, которые пришли за ними", - говорится в сообщении.

В то же время лидер националистической организации С14 Евгений Карась утверждает, что полиция задержала их активистов.

"На Контрактовой менты задержали и увезли в РУВД десяток активистов С14", - написал Карась. По его словам, активисты организации принимали участие в акции "Кто заказал Катю Гандзюк?".

Позже в полиции Киева уточнили, что задержали группу лиц при попытке штурма управления полиции.

Они якобы пытались повредить входные двери, применили газовые баллончики и устроили драку с полицейскими. Молодые люди прибыли "на помощь" задержанным ранее на Контрактовой площади, говорят в полиции.

В результате всех активных участников задержали, а это - около 40 человек. С ними проводят первоочередные следственные действия.

Следователи начали три уголовных производства по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 341 (Захват государственных зданий) и ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) УК.

В полиции говорят, что изъяли у задержанных "наган" и ножи.

В результате происшествия трое полицейских доставлены в больницу.