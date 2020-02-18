В Кременчуге на остановке застрелили мужчину: видео

В Кременчуге возле остановки общественного транспорта неизвестный стрелял в мужчину, он скончался в больнице от полученных ранений. Подозреваемый задержан. Об этом сообщает полиция Полтавской области.

По данным полиции, инцидент произошел около 15:00.

На месте происшествия установлено, что между несколькими мужчинами возник конфликт, в ходе которого один из них достал пистолет и несколько раз выстрелил в оппонента.

Потерпевшего 1986 года рождения доставили в больницу, однако спасти его, к сожалению, не удалось.

Через несколько часов, сообщили в полиции, правоохранители задержали подозреваемого 1988 года рождения "и других лиц, которые могут быть причастны к умышленному убийству".

Открыто уголовное дело по ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) УК. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 15 лет.