Киевсовет запретил фейерверки в столице до окончания агрессии РФ

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Киевский городской совет запретил в столице проведение феерверков, салютов и других развлекательных мероприятий с использованием пиротехники на период сдерживания вооруженной агрессии на востоке Украины. Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.

Сегодня на пленарном заседании Киевсовета был утвержден порядок организации и проведения негосударственных массовых мероприятий религиозного, культурно-просветительского, спортивного, зрелищного и иного характера в Киеве. Решение поддержали 78 депутатов.

Помимо запрета на использование пиротехники, решение устанавливает порядок подачи заявок на проведение массовых мероприятий и указывает места, в которых проводить их запрещено: Аллея Героев Небесной Сотни и улица Трехсвятительская в границах Стены памяти погибших Героев.