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Киевсовет запретил фейерверки в столице до окончания агрессии РФ

Киевсовет запретил фейерверки в столице до окончания агрессии РФ - Фото
Иллюстративное фото: pixabay
20.12.2019, 15:26

Также установлен порядок проведения массовых религиозных и развлекательных мероприятий

Киевский городской совет запретил в столице проведение феерверков, салютов и других развлекательных мероприятий с использованием пиротехники на период сдерживания вооруженной агрессии на востоке Украины. Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.

Сегодня на пленарном заседании Киевсовета был утвержден порядок организации и проведения негосударственных массовых мероприятий религиозного, культурно-просветительского, спортивного, зрелищного и иного характера в Киеве. Решение поддержали 78 депутатов.

Помимо запрета на использование пиротехники, решение устанавливает порядок подачи заявок на проведение массовых мероприятий и указывает места, в которых проводить их запрещено: Аллея Героев Небесной Сотни и улица Трехсвятительская в границах Стены памяти погибших Героев.

  • 4 сентября 2014 года Киевсовет впервые ввел временный запрет на использование пиротехники и с тех пор продлевал его действие.
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киевсовет запрет салют фейерверк
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