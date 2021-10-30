Метро на Виноградарь откладывается еще на год. Кличко говорил, что будет до конца 2021-го

Хозяйственный суд позволил Киевметрострою продлить завершение строительства метро на Виноградарь до конца 2022 года. Предприятие просило перенести на 2023-й. В КГГА не согласны с решением суда и подали апелляционную жалобу, сказал в интервью Радио Свобода мэр Киева Виталий Кличко.

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"Киевметрострой направил письмо, что они не успевают. И это недопустимо... Я требую, чтобы эти станции были введены в эксплуатацию", – сказал Кличко.

По его словам, Киевметрострой утверждает, что работы было вести сложно, так как болели работники и вводились локдауны из-за коронавируса. Поэтому компания подала в суд по отсрочке завершения строительства метро на 2023 год. Хозяйственный суд пролонгировал завершение строительства до конца 2022 года. В начале октября КП Киевский метрополитен подало апелляционную жалобу, в ближайшие недели должно состояться заседание суда, рассказал Кличко.

"Мы сделали все от нас зависящее. На сегодняшний день перечислили "Киевметрострою" уже 4 млрд грн из 6 млрд грн необходимых (по последним оценкам) на строительство метро. И главный подрядчик пока не выполнил все работы на эту сумму. Так что, когда необходимый объем работ будет выполнен, мы перечислим дополнительные суммы", – сказал мэр.

По его информации, тоннель в одном направлении уже прошел 1200 м — от "Мостицкой" до "сырца". В другом направлении идет постройка.

16 января 2020 года в Киевметрострое заявили, что завершение строительства метро на Виноградарь откладывается на год. На следующий день Офис генпрокурора арестовал счета компании по подозрению в попытках сотрудников завладеть государственными деньгами на строительство метро.

29 сентября 2020 года был сдан первый участок в 17 метров нового туннеля метро на Виноградарь: фото.

Вадим Ребрина

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