Половина киевлян вакцинировались против коронавируса – КГГА

Вакцину против COVID-19 получили 50% киевлян. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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Половина жителей Киева (от официальной численности населения города) получила прививку против коронавируса, а 46% от общего количества вакцинированных завершили цикл иммунизации – привились двумя дозами.

Директор городского департамента здравоохранения Валентина Гинзбург отметила, что вакцинироваться от COVID-19 в Киеве могут не только жители столицы, но и все граждане Украины, а также иностранцы, имеющие вид на жительство.

3 сентября сообщалось, что в Украине вакцинировали от коронавируса двумя дозами более 4 млн человек.

За сутки 6 сентября в Украине зафиксировали 2197 заболевших коронавирусом, больше всего новых случаев COVID-19 – в Киеве (304), Львовской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях.

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Наталия Медведева

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