Прошлый год стал рекордно теплым за 139 лет наблюдений

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Прошедший 2019 год стал рекордно теплым с 1881 года. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

Среднегодовая температура поднялась до +10,6 градусов, что на 2,9 градуса превышает климатическую норму.

Теплее нормы были все 12 месяцев, особенно выделяется июнь, средняя температура в котором достигла 23,6 градусов. Также впервые за всю историю наблюдений в Киеве температура в декабре превысила 15 градусов - +15,2 градусов были зафиксированы 18 декабря прошлого года.

Всего за 2019 год было побито 36 температурных рекордов, больше всего в июне - 11.

Холоднее всего в прошлом году было 9 января: -14,4 градусов; теплее всего 13 августа: +35 градусов.

Благодаря аномально теплому декабрю метеорологическая зима в Киеве еще не началась.

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