Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Прошлый год стал рекордно теплым за 139 лет наблюдений

Прошлый год стал рекордно теплым за 139 лет наблюдений - Фото
Иллюстративное фото: pixabay
02.01.2020, 12:38

Среднегодовая температура составила +10,6 градусов

Прошедший 2019 год стал рекордно теплым с 1881 года. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

Среднегодовая температура поднялась до +10,6 градусов, что на 2,9 градуса превышает климатическую норму.

Теплее нормы были все 12 месяцев, особенно выделяется июнь, средняя температура в котором достигла 23,6 градусов. Также впервые за всю историю наблюдений в Киеве температура в декабре превысила 15 градусов - +15,2 градусов были зафиксированы 18 декабря прошлого года.

Всего за 2019 год было побито 36 температурных рекордов, больше всего в июне - 11.

Холоднее всего в прошлом году было 9 января: -14,4 градусов; теплее всего 13 августа: +35 градусов.

Благодаря аномально теплому декабрю метеорологическая зима в Киеве еще не началась.

Читайте также: Синоптики рассказали, когда ждать снега: погода, карта

Напишите нам
погода рекорд
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 