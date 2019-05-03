Придуманная в РФ. В Киеве хотят провести акцию "Бессмертный полк"

9 мая (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

9 мая в Киеве пройдет акция "Бессмертный полк", придуманная в России. Порядок во время ее проведения будут обеспечивать до двух тысяч полицейских.

Как сообщил начальник столичной Нацполиции Андрей Крищенко, говорится в сюжете 112 Украина, по состоянию на сегодня полиции сообщили о проведении только одной акции – шествия от станции метро "Арсенальная" до парка Славы.

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Крищенко отметил, что полиция будет пресекать использование запрещенной символики.

"Полиция будет выполнять требования закона о декоммунизации. У нас есть символы, которые запрещены, и полиция будет, как в прошлом и позапрошлом годах, их изымать, составлять административные материалы", - сказал Крищенко.

Он также отметил, что в случае необходимости для обеспечения общественного порядка будет привлечено больше правоохранителей.

2 мая в Украине вступил в силу закон №2584-VIII о штрафах за необоснованное использование названия и символов Национальной полиции.