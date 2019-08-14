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В Киеве зафиксирован температурный рекорд года

В Киеве зафиксирован температурный рекорд года - Фото
Фото: ЕРА
14.08.2019, 21:59

Впервые в 2019 году температура воздуха в столице поднялась до +35°С

13 августа в Киеве оказался самым жарким днем 2019 года - впервые в этом году столбик термометра поднялся до +35°С. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория им. Б. Срезневского.

"В столице 13 августа отмечен самый жаркий день текущего года. После полудня столбик максимального термометра впервые в этом году поднялся до +35 градусов", - говорится в сообщении.

В обсерватории добавили, что самым жарким был день 13 августа 2010 года, тогда температурный максимум достиг отметки +36,6°С.

15 августа в Киеве ожидается существенное понижение температуры воздуха до +23, +24 градусов.

  • Непродолжительный ливень с порывами ураганного ветра, накрывший Киев 8 августа, стал причиной падения 120 и повреждения еще почти 150 деревьев. Наибольший ущерб гроза нанесла зеленым зонам в Днепровском и Дарницком районе столицы.

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