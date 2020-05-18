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Зеленський змінив більшість глав районних адміністрацій у Києві

18.05.2020, 16:21
Зеленський змінив більшість глав районних адміністрацій у Києві - Фото
Володимир Зеленський (Фото: прес-служба президента)

Президент Володимир Зеленський змінив сім з десяти глав районних адміністрацій у Києві. Розпорядження про призначення опубліковані сьогодні, 18 травня, на сайті президента.

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У трьох районах столиці президент перепризначив колишніх голів РДА: в Шевченківському - Олега Гарягу, в Подільському - Віктора Смірнова, в Дарницькому - Ярослава Лагуту.

Нових глав отримали сім районів Києва:

- у Солом'янському районі головою РДА стала керівник районної прокуратури Ірина Чечьотка;

- в Святошинському - заступник ректора з наукової роботи Національного медичного університету імені Богомольця Сергій Павловський;

- в Печерському - начальниця відділу координації діяльності Держархбудінспекції і Атестаційної архітектурно-будівельної комісії Департаменту містобудування, архітектури та планування територій в Міністерстві розвитку громад і територій Наталія Кондрашова;

- в Оболонському - адвокат Кирило Фесик, до 22 квітня був співвласником адвокатського об'єднання Мітракс. У 2018 році представляв інтереси екс-директора ДБР Романа Труби і п'ятого президента Петра Порошенка  в позові про скасування указу про призначення Труби директором ДБР, позов був виграний в Верховному суді;

- в Дніпровському - інженер з охорони праці Київського міського центру зайнятості Ігор Щербак;

- в Деснянському - бізнесмен, власник будівельних та інших компаній в Україні і Грузії Давид Шатірішвілі;

- в Голосіївському - головний спеціаліст відділу аналітичної роботи в апараті виконкому Київської міськради та КМДА Сергій Садовой.

Дані взято з декларацій кандидатів на посади голів РДА в Києві.

  • 13 травня Зеленський змінив керівника Головного управління СБУ в Києві та Київській області.
Ольга Коптева
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Володимир Зеленський Київ голови райдержадміністрацій
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