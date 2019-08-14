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14.08.2019, 11:42

Алкоголь и угроза Зеленским. В Киеве полиция гонялась за Hyundai

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Алкоголь и угроза Зеленским. В Киеве полиция гонялась за HyundaiАлкоголь и угроза Зеленским. В Киеве полиция гонялась за HyundaiАлкоголь и угроза Зеленским. В Киеве полиция гонялась за HyundaiАлкоголь и угроза Зеленским. В Киеве полиция гонялась за Hyundai
Алкоголь и угроза Зеленским. В Киеве полиция гонялась за HyundaiАлкоголь и угроза Зеленским. В Киеве полиция гонялась за HyundaiАлкоголь и угроза Зеленским. В Киеве полиция гонялась за HyundaiАлкоголь и угроза Зеленским. В Киеве полиция гонялась за Hyundai
Алкоголь и угроза Зеленским. В Киеве полиция гонялась за HyundaiАлкоголь и угроза Зеленским. В Киеве полиция гонялась за HyundaiАлкоголь и угроза Зеленским. В Киеве полиция гонялась за HyundaiАлкоголь и угроза Зеленским. В Киеве полиция гонялась за Hyundai

Водителю предъявили подозрение, а автомобиль эвакуировали на штрафплощадку

В центре Киева сегодня ночью произошел конфликт между пьяной компанией и патрульными. Об этом сообщает Информатор.

На улице Бассейной полицейские пытались остановить автомобиль Hyundai Elantra с двумя мужчинами. Заметили они его на улице Бассейной - водитель проехал на запрещающий сигнал светофора. Завязалась погоня, которая закончилась на улице Шелковичной. По словам полицейских, автомобиль остановился, а когда копы начали подходить к машине, водитель перелез на заднее сиденье и притворился пассажиром. Кроме того, в салоне находился еще один человек - друг водителя. У обоих мужчин были явные признаки алкогольного опьянения.

В своих объяснениях фигуранты инцидента путались. Сначала они говорили, что вызвали драйвера, который убежал при виде полиции, а они оказались заложниками ситуации, затем - что это был не драйвер, а их друг. Согласно третьей версии, они просто поднимались с Бессарабской площади, а их несправедливо обвинили в езде в пьяном виде.

В ходе конфликта беглецы начали обвинять патрульных в коррупции и угрожить им президентом Владимиром Зеленским. После водитель дважды пытался дать взятку, а после вовсе обвинил полицию и журналистов в коррупции.

После прибытия экипажа с Драггером и уговоров, водитель после неудачных попыток отказался от прохождения теста. Контрольный забор воздуха из трубки после стараний мужчины показал, что в ней был алкоголь. Забор воздуха, который проводили до теста, был отрицательным.

У водителя в ходе обыска обнаружили более 1 000 гривен и 3 000 долларов. Ему предъявили подозрение в нетрезвом вождении, а машину эвакуировали на штрафплощадку.

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(Фото: Информатор)

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Теги: погоня, киев, патрульные, взятка
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