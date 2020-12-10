Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Подписка на эксклюзив
10.12.2020, 14:17

После США, Румынии и Британии. "Загадочный" монолит появился в Киеве – фото

1 / 6
После США, Румынии и Британии. "Загадочный" монолит появился в Киеве – фотоПосле США, Румынии и Британии. "Загадочный" монолит появился в Киеве – фотоПосле США, Румынии и Британии. "Загадочный" монолит появился в Киеве – фотоПосле США, Румынии и Британии. "Загадочный" монолит появился в Киеве – фотоПосле США, Румынии и Британии. "Загадочный" монолит появился в Киеве – фотоПосле США, Румынии и Британии. "Загадочный" монолит появился в Киеве – фото
После США, Румынии и Британии. "Загадочный" монолит появился в Киеве – фотоПосле США, Румынии и Британии. "Загадочный" монолит появился в Киеве – фотоПосле США, Румынии и Британии. "Загадочный" монолит появился в Киеве – фотоПосле США, Румынии и Британии. "Загадочный" монолит появился в Киеве – фотоПосле США, Румынии и Британии. "Загадочный" монолит появился в Киеве – фотоПосле США, Румынии и Британии. "Загадочный" монолит появился в Киеве – фото
После США, Румынии и Британии. "Загадочный" монолит появился в Киеве – фотоПосле США, Румынии и Британии. "Загадочный" монолит появился в Киеве – фотоПосле США, Румынии и Британии. "Загадочный" монолит появился в Киеве – фотоПосле США, Румынии и Британии. "Загадочный" монолит появился в Киеве – фотоПосле США, Румынии и Британии. "Загадочный" монолит появился в Киеве – фотоПосле США, Румынии и Британии. "Загадочный" монолит появился в Киеве – фото

В Киеве появился монолит, подобный тем, которые ранее находили в США и Калифорнии. Фотографии монолита опубликовал в Facebook сооснователь Украинского института будущего Юрий Романенко, позже фото опубликовал и ZN.ua. 

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Отмечается, что монолит появился на Замковой горе. На кадрах видно, что скульптура выполнена из матового материала графитового цвета. Она стоит у края горы рядом с домами Воздвиженки. Кто устанавливал киевский монолит – пока неизвестно.

Еще по теме
Отправить:
Распечатать:
Теги: киев, Воздвиженка, монолит, замковая гора
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОПУЛЯРНЫЕ ФОТО
В Киеве расстреляли Mercedes – фото
В Киеве расстреляли Mercedes – фото
Венеция оказалась под водой из-за ошибки синоптиков: фото
Венеция оказалась под водой из-за ошибки синоптиков: фото
В Харькове произошел масштабный пожар на ТЦ Барабашово: это крупнейший рынок города – фото
В Харькове произошел масштабный пожар на ТЦ Барабашово: это крупнейший рынок города – фото
Материалы по теме
Конфликт на Воздвиженке в Киеве: полиция изложила свою версию
Киев Конфликт на Воздвиженке в Киеве: полиция изложила свою версию
В Киеве неизвестные захватили здание на Воздвиженке: фото, видео
Киев В Киеве неизвестные захватили здание на Воздвиженке: фото, видео
Популярное
фото/видео
После США, Румынии и Британии. "Загадочный" монолит появился в Киеве – фото
После США, Румынии и Британии. "Загадочный" монолит появился в Киеве – фото
В Одессе мужчина угрожал "взорвать гранату" в McDonalds: его задержали – видео
В Одессе мужчина угрожал "взорвать гранату" в McDonalds: его задержали – видео 13:27
Алиев и Эрдоган принимают парад в честь победы Азербайджана в Нагорном Карабахе – видео
Алиев и Эрдоган принимают парад в честь победы Азербайджана в Нагорном Карабахе – видео 13:19
Лига Европы. "Брага" vs "Заря": где и когда смотреть матч онлайн
Лига Европы. "Брага" vs "Заря": где и когда смотреть матч онлайн 12:19
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 