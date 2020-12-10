После США, Румынии и Британии. "Загадочный" монолит появился в Киеве – фото

В Киеве появился монолит, подобный тем, которые ранее находили в США и Калифорнии. Фотографии монолита опубликовал в Facebook сооснователь Украинского института будущего Юрий Романенко, позже фото опубликовал и ZN.ua.

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Отмечается, что монолит появился на Замковой горе. На кадрах видно, что скульптура выполнена из матового материала графитового цвета. Она стоит у края горы рядом с домами Воздвиженки. Кто устанавливал киевский монолит – пока неизвестно.