У Києві на Хрещатику чоловік підпалив магазин Roshen: відео

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У Києві біля магазину Roshen, який розташований недалеко від Бессарабського ринку, сталася пожежа. Про це кореспонденту LIGA.net повідомили в прес-службі столичного управління ДСНС.

Першим про спалах повідомив Київ оперативний в Facebook.

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"На Хрещатику палає магазин Roshen", - написали в співтоваристві.

У той же час в прес-службі ДСНС кореспонденту агентства повідомили, що пожежа виникла не всередині, а зовні приміщення магазину, і була згашена до приїзду пожежників.

У ДСНС повідомили, що, за попередніми даними, в магазин кинули пляшку із запальною сумішшю.

Пізніше в поліції Києва розповіли, що затримали чоловіка, який кинув ємність з невідомою речовиною в вітрину магазину на Хрещатику.

Затриманий - 53-річний житель столиці. Його доставили в управління поліції для дачі пояснень.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Вчора, 17 березня, підпалили будівлю магазину Roshen біля станції метро "Героїв Дніпра".