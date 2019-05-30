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30.05.2019, 20:49

МИД Германии и Франции - Зеленскому: Нужен импульс для Минска

МИД Германии и Франции - Зеленскому: Нужен импульс для Минска - Фото
Фото: president.gov.ua

Немецкий и французский министры выразили поддержку продолжению процесса украинских реформ

Сегодня, 30 мая, президент Владимир Зеленский встретился с министром Европы и иностранных дел Жан-Ивом Ле Дрианом и министром иностранных дел Германии Хайко Маасом в рамках их первого совместного визита в Киев. Главы МИД Германии и Франции выразили готовность дать новый импульс минскому переговорному процессу. Об этом говорится в совместном заявлении министров, опубликованном на сайте посольства Франции в Украине.

Отмечается, что Ле Дриан и Маас выразили поддержку продолжению процесса украинских реформ, а также заверили, что по-прежнему будут активно задействованы в процессе поиска решения в разрешении конфликта на востоке и в восстановлении территориальной целостности Украины. 

Сообщается также, что стороны обсудили инцидент в Керченском проливе. Франция и Германия еще раз заявили, что будут продолжать требовать безусловного освобождения всего экипажа, как это делали в течение нескольких месяцев, и как этого требует Международный трибунал по морскому праву в своем решении 25 мая.

Ранее сегодня Зеленский встретился в Администрации президента с сенатором США Робертом Портманом и обсудил с ним ситуацию в Донбассе, а также досрочные выборы в парламент.

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Теги: Хайко Маас, Владимир Зеленский, война, Донбасс, минские соглашения, Жан-Ив Ле Дриан
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