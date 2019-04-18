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18.04.2019, 10:55

Премьеру финала "Игры престолов" нелегально посмотрели 55 млн раз

Премьеру финала "Игры престолов" нелегально посмотрели 55 млн раз - Фото
Фото: EPA

Самым популярным нелегальным способом просмотра премьеры финального сезона культового сериала стали стримы

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Премьеру финального сезона сериала "Игра престолов" нелегально посмотрели почти 55 миллионов раз за первые 24 часа. Об этом пишет The Verge.

При этом самым популярным нелегальным способом просмотра стали стримы - на них пришлось 76,6% всех нелегальных просмотров. Загрузки из сети составили 12,2%, закачки с публичных торрентов - 10,8%, а с частных торрентов - 0,5%.

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В тройку лидеров по пиратскому просмотру вошли Индия (10 млн просмотров), Китай (5 млн), а также США (4 млн).

Легально первую серию финального сезона в США посмотрели 17,4 млн человек. 11,8 млн из общего число смотрели серию по кабельному телевидению, остальные - через стриминговые сервисы HBOGO и HBO NOW.

Таким образом "Игра престолов" установила рекорд по просмотрам среди сериалов в жанре фентези, действие которых происходит в средневековье.

Для компании HBO это тоже рекорд. Ранее рекордсменом был финал седьмого сезона - его на старте смотрели 16,9 млн человек, из которых 12,1 млн - через кабельное. Суммарно последнюю серию седьмого сезона уже посмотрели 32,8 млн зрителей.

"Игра престолов" - американский телесериал в жанре фэнтези, основанный на цикле романов "Песнь льда и пламени" Джорджа Мартина. 12 ноября он анонсировал создание еще двух приквелов сериала - предыстории и продолжения. Премьера первого сезона в США состоялась 17 апреля 2011 года, на 27 августа 2017 года полностью показаны семь сезонов. Премьера восьмого сезона запланирована на 14 апреля. Финальная часть сериала будет состоять всего из шести серий.

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Теги: Игра престолов, сериал, кино, hbo
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