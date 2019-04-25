Сказки мира. В Киеве открылась выставка тюльпанов: фото

Сегодня, 25 апреля, на территории Печерского ландшафтного парка Спивоче поле открылась девятая ежегодная выставка тюльпанов, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Организаторы выставки - компания GrandEvent - сообщили, что подготовили "интересную и насыщенную программу".

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В парке представлены 11 новых сортов тюльпана. Общее количество цветов на выставке – 180 000.

На территории парка работают цветочная и хендмейд ярмарки, детская зона, веревочный парк.

Работает выставка с 09:00 до 20:00.

24 апреля стала известна программа международного джазового фестиваля Leopolis Jazz Fest-2019, который ежегодно проходит в июне во Львове. В этом году на фестивале выступят 10 исполнителей и групп.

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Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net